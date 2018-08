Estacionamento Para Pessoa com Deficiência é Tema de Requerimento

Vagas de estaciona­men­­to exclusivas para pes­­­soas com deficiên­cia foi tema de requerimento ela­­bo­rado pelo vereador Ono­­fre Ba­raldi. A proposta foi a­pro­­­va­da por unani­midade entre os parlamentares.

No texto, endereçado ao pre­­feito Afonso Macchione Ne­to, o parlamentar pede a cria­­­ção de vagas de estacio­namento exclu­si­vas próximas a escolas muni­cipais e esta­duais.

Conforme texto da asses­soria de comunicação da Câ­ma­­­ra, o requerimento foi ela­bo­rado depois que o vereador foi procu­rado por um catan­duvense que possui uma filha com deficiência física. “Em recente contato com a munícipe, tomei conhecimento das dificuldades que ela en­­con­tra diariamente para esta­cionar seu veículo próximo a entrada da EMEF Octacílio de Oliveira Ramos para realizar o em­bar­que/desembarque da sua filha”, informou Baraldi.

No documento, Baraldi pede para que o Chefe do Exe­­cutivo realize estudos e veri­fique a pos­sibilidade de liberar essas vagas em todas as escolas municipais e estaduais para facilitar o acesso de crianças e jovens à escola.

“Tendo em vista o crescente número de alunos com defici­ência matriculados na rede pú­blica de ensino, acredito que, casos como o vivido pela Dé­bora, ocorrem diariamente em outras escolas do município. As­sim sendo, solicito ao Sr. Afon­so Macchione Neto, que através do setor responsável, ve­rifique a possibilidade de im­plantar vagas de estacio­na­mento exclusivo pa­ra pessoas com deficiência, pró­ximos às es­colas da rede públi­ca”, finaliza o documento.

Karla Konda

Editora Chefe