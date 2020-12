Estabelecimentos não Essenciais Ficarão Fechados nos Primeiros Dias de 2021

A Prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, que decidiu não alterar a fase do Plano São Paulo para o período de Natal, publicou ontem decreto que acompanha o Governo do Estado para o fechamento dos estabelecimentos considerados não essenciais entre os dias 1º a 3 de janeiro de 2021. Com a medida, bares, restaurantes, comércio de vestuários, calçados, academias, clubes, shopping, não poderão atender clientes presencialmente. Os estabelecimentos poderão trabalhar por delivery, assim como no início da quarentena.

Marta justifica a medida com as notificações do Ministério Público, do Governo do Estado “ “Considerando o ofício especial nº. 01/2020, de 28 de dezembro de 2020, da Promotoria de Justiça de Catanduva endereçada ao Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19, que recomenda a expedição de Decreto Municipal em consonância com o Decreto Estadual nº. 65.415/2020; Considerando o relatório do cenário epidemiológico, encaminhado em 29 de dezembro de 2020, elaborado pelo Comitê de Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), que recomenda que o município adote medidas para o cumprimento integral do mencionado Decreto Estadual; Considerando o ofício da Secretaria de Desenvolvimento Regional, datado de 28 de dezembro de 2020, que solicita que sejam adotadas as medidas cabíveis para o cumprimento das regras estabelecidas no Decreto Estadual nº. 65.415/2020”.

Prédios públicos também sofrem alterações no funcionamento. Assim como o Conjunto Esportivo, liberado recentemente para as caminhadas.

Festas de Reveillon que estavam previstas não poderão ser realizadas.

Karla Konda

Editora Chefe