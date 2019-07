Escolas Recepcionam 10.321 Alunos na Volta às Aulas a Partir de Hoje

As escolas da rede municipal de ensino já estão prontas para recepcionar os 10.321 alunos na volta às aulas. O período de descanso para os estudantes foi de ensinamentos para os educadores, que tiveram oficinas, palestras e visitas à Cozinha Piloto. Nesta terça-feira, dia 30 é a vez de 6.282 alunos do Ensino Fundamental retornarem às aulas. No Ensino Infantil são 4.039. Para garantir a segurança de todos, a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) separou algumas dicas para o retorno às escolas:

– Atravesse na faixa de pedestres e segure sempre a criança pelo pulso, Reduza a velocidade próxima a unidades escolares, – Não estacione em fila dupla. Se necessário, estacione o veículo em local permitido para acompanhar a criança até a porta da escola.

No período das férias escolares, as atividades para as crianças atendidas na rede municipal de ensino não pararam. No caso dos pais que trabalham e não têm com quem deixar os filhos, os Polos de Educação Infantil fazem o acolhimento. Para se ter uma ideia, nestas férias foram 600 alunos que tiveram o lúdico como forma de ensinamento. São nove unidades, com funcionamento das 7 às 17 horas.

Além dos polos, a novidade deste ano foi a programação da “Super Férias” que é voltada para alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A programação foi desenvolvida das 13h30 às 16h30 com atividades recreativas, esportivas e artísticas

Da Reportagem Local