Escolas Municipais Passarão Por Reformas De Mais De R$ 1 Milhão

A prefeitura anunciou que estará realizando uma reforma por algumas escolas municipais de Catanduva nas seguintes escolas: construção de coberturas e reforma das quadras das escolas Graciema Ramos, no Solo Sagrado, e Mário Pozetti, no Nosso Teto. Na parte de pinturas também estão previstas nas escolas Dora de Arruda Mendes, do Gavioli, Nelson Musa, no Alpino, e na Arnaldo Zancaner, na Vila Soto.

Mais de R$ 1 milhão serão investidos nessas reformas e pinturas.

Segundo a prefeitura, as escolas Graciema Ramos da Silva e Mário Juliano Pozetti serão contempladas com a construção de cobertura e readequação de arquibancadas de quadras.

O investimento será de R$ 494.431,58 para o Graciema e R$ 348.689,35 para o Pozetti. Já as escolas Dora de Arruda Mendes, Nelson de Macedo Musa, Arnaldo Zancaner e Waldemar Martins Aydar receberão pintura externa com orçamento total de R$ 367.312,39. Na atual etapa, é realizada a assinatura dos contratos firmados.

A expectativa é de que a pintura seja feita no período do recesso escolar.

De acordo com a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, tudo que se faz em benefício das escolas, interfere também na qualidade e melhores condições para os alunos. “É esse nosso objetivo, sempre. Nos quatro anos da gestão passada, ficamos sem nenhuma intervenção nesse sentido, por isso, sabemos que a manutenção é necessária e deve ser realizada constantemente, inclusive a pintura. A quadra coberta é necessária, devido ao clima quente. O nosso objetivo é oferecer melhores condições aos alunos e professores, que resultam em um maior rendimento em sala de aula”, comenta.

Ariane Pio

Da Reportagem Local