Escolas Estaduais de Catanduva Passarão Por Reformas

A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), anuncia para os próximos dias o início das obras de reforma em três escolas estaduais localizadas no município de Catanduva. Por determinação do governador Márcio França e do secretário estadual da Educação, João Cury, as obras foram autorizadas pela Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE), comandada pelo ex-vereador catanduvense, Júlio César Ramos.

No total serão investidos cerca de R$ 570 mil contemplando as escolas estaduais “Nicola Mastrocola”, “Joaquim Alves Figueiredo” e “Professor Cleomério José Campi”.

A EE Nicola Mastrocola receberá melhorias nos sanitários, salas de aula, cozinha e refeitório, bem como na cobertura da quadra e no salão nobre. Já a EE Joaquim Figueiredo receberá nova rede elétrica, além de reformas na quadra esportiva, sanitário dos alunos e a pintura do muro. Na EE Prof. Cleomério serão feitas melhorias na cobertura da quadra esportiva e revisão elétrica e hidráulica.

Além da liberação dos recursos para melhoria da infraestrutura de escolas, a Secretaria da Educação repassará mais de R$ 31,5 mil para que 21 escolas integrantes do Programa Escola da Família possam reforçar suas ações. “Isso demonstra o esforço que São Paulo tem feito para continuar investindo forte em educação. É motivo de alegria poder contribuir com o processo de melhoria da estrutura de tantas escolas, desta vez contemplando o município de Catanduva”, comenta o coordenador da CISE. As reformas das escolas estaduais “Nicola Mastrocola”, “Joaquim Alves Figueiredo” e “Professor Cleomério José Campi” fazem parte do conjunto de ações previstas no projeto “Juntos pela Escola”, lançado no último dia 3 pelo governador Márcio França e pelo secretário de estado da Educação, João Cury.

Para atender às demandas de estudantes e servidores por modernização dos prédios escolares, apresentadas nas 13 reuniões de polo realizadas por todo o estado, a Secretaria investirá R$ 63 milhões em reformas. Desse montante, R$ 10 milhões serão para serviços de até R$ 150 mil em 106 unidades, além de R$ 22 milhões para 175 escolas já anunciados. Para o segundo semestre, foram reservados R$ 25 milhões para mais de 200 unidades. Outros R$ 3 milhões serão aplicados em reparos e manutenção de 19 Diretorias Regionais de Ensino e mais R$ 3,2 milhões para pequenas intervenções.

Da Reportagem Local