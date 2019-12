Entidades Assistenciais Poderão Receber Recursos Para Aquisição de Veículos

Entidades Assistenciais de Catanduva poderão receber recursos para aquisições de veículos. Publicação da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo cita documento assinado pelo secretário executivo da pasta, Paulo Mathias, com aprovação de indicação de objetos e valores a serem destinados a seis entidades de Catanduva.

“À vista da manifestação da Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios da Secretaria de Desenvolvimento Social, para os efeitos do art. 1º do Dec. 62.639-2017, e de conformidade com o art. 32, do Dec. 64.063-2019, aprovo a indicação dos convenentes constantes do quadro, descritos seus objetos e valores”, consta.

No documento, o Educandário São José poderá ser contemplado com R$ 50 mil para aquisição de equipamentos, a Associação Pão Nosso, contemplada com aquisição de um ônibus, no valor de R$ 400 mil, a mesma associação também poderá receber R$ 50 mil para a compra de um veículo leve, o programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro deverá ter R$ 50 mil para automóvel e a Associação Lar da Criança deve receber R$ 50 mil para o mesmo propósito.

No documento não informa prazos e pendencias para o recebimento dos valores destinados.

Karla Konda

Editora Chefe