Enfermeiro Ari Entrega Moção de Aplausos Para Delegado Seccional

O vereador Aristides Jacinto Bruschi entregou em mãos ontem a moção de aplausos elaborada e aprovada pelos demais vereadores para o delegado seccional de Catanduva, Luís Roberto Rissi.

O encontro entre o parlamentar e o representante da Polícia Civil foi realizado na tarde de ontem, com a presença de outros delegados.

Na moção, o parlamentar afirma: “Levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) colocou Catanduva entre as 20 cidades mais seguras do Brasil. É o que aponta o Atlas da Violência. Pesquisa considerou as cidades com menor índice de homicídios a cada 100 mil habitantes em todo país. Os relatórios do estudos são baseados em dados de 2017. Na época, Catanduva apresentou as menores taxas de homicídios dos últimos 15 anos. Com 5,17 homicidios dolosos a cada 100 mil habitantes, de acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. O brilhante trabalho investigativo desenvolvido pela Polícia Civil se traduz na ótima colocação em que o município encontra-se. Combatendo a criminalidade em nossa cidade em conjunto com a Guarda Civil e Polícia Militar”, afirma no documento. A moção foi aprovada na sessão ordinária da terça-feira da semana passada.

Da Reportagem Local