Enfermeiro Ari Entra na “Briga” Para Liberação de Construção em Loteamento

O presidente da Câmara de Catanduva, Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari, entrou na “briga” em busca da liberação de construção do loteamento Alto da Boa Vista II. Outros parlamentares já questionaram o Executivo sobre quais seriam os impedimentos.

Em vídeo gravado e divulgado pelas redes sociais, Enfermeiro Ari afirma que a liberação do loteamento geraria empregos diretos e indiretos e, que ao conhecer a estrutura do local, não observa motivos para não ser liberado. O parlamentar disse ainda que fará os pedidos ao Executivo para que justifique a não autorização de construções.

O impasse entre os compradores de terrenos, os responsáveis pelo loteamento e pela prefeitura já foi noticiado por O Regional. Uma comissão de proprietários dos lotes procurou a reportagem para questionar a administração.

Valdemar Alvelino da Silva, de 62 anos comprou o lote para o filho e até agora não teve a construção liberada. “Agora estamos chegando a parcela de número trinta. O rapaz que atendeu a gente aqui quando começou a venda, há dois anos e meio falou que iria ser liberado em um ano. Agora não sei se ele vendeu antes de fazer a documentação e esperar a liberação”, disse.

Ele também aponta o drama de outras pessoas que querem realizar o sonho da casa própria. “As pessoas fazem o maior esforço para sair do aluguel. Porque pagar aluguel e pagar mensalidade não é fácil para o trabalhador que consegue R$ 2 mil, quando muito R$ 3 mil, fica difícil para sobreviver. E uma inflação galopante com todo dia a moeda desvalorizada a situação nossa fica difícil. Agora não sei como está o tramite entre loteador e município. Não sabemos com está com a Secretaria de Habitação, como está ocorrendo a liberação se está

Átila Fernandes, sócio-proprietário da empresa informou: “Como você pode ver o loteamento está todo terminado. 100% concluído. O loteamento tem quase quatro quilômetros de galeria pluvial, o loteamento tem asfalto com pintura de solo, com plaqueamento, hidrante, está totalmente completo, pronto e entregue para a prefeitura. Estávamos aguardando a emissão do Termo de Vistoria Final de Obras (TVO)”, conta.

“Exatamente esse artigo 216 e o quadro de área foi objeto de mandado de segurança no ano passado e foi julgado a liminar e o mérito em primeira instância. Por se tratar de mandado de segurança contra o município, é submetido a duplo grau de jurisdição mesmo o que não recorra”, explica.

Procurada pela reportagem de O Regional na época, a Prefeitura de Catanduva disse que “o loteador ainda depende da liberação do Termo de Vistoria Final de Obras (TVO) para que sejam autorizadas construções no local. O pedido do TVO foi protocolizado por ele na Prefeitura apenas no dia 24 de maio. Esse documento só é liberado quando a infraestrutura prevista estiver 100% pronta”, informou por meio de nota.

Karla Konda

Editora Chefe