Enfermeiro Ari Cobra Informações Sobre Novo Acesso ao Nova Catanduva II

O vereador Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari, cobrou por meio de requerimento, informações sobre o novo acesso ao bairro Nova Catanduva.

No documento, o parlamentar questiona a contrapartida deixada pela empresa Pacaembu, responsável pela construção das casas do conjunto habitacional, no valor de R$ 1 milhão, para a realização da nova via. “Informar: a contrapartida no valor de R$ 1 milhão recebido da Pacaembu Empreendimentos e Construções para a prefeitura realizar a obra do novo sistema viário para regularizar o acesso ao bairro Julio Ramos (Nova Catanduva II) esta sendo investido na obra? A obra está sendo executada?”, questiona o parlamentar.

No documento ainda solicita informações sobre o prazo para o novo acesso ficar pronto e, caso a prefeitura ainda não tenha utilizado o dinheiro, em que foi investido, se está aplicado nas contas da prefeitura e, se estiver aplicado, qual o valor hoje, calculando juros e correção monetária.

O requerimento foi aprovado pelos parlamentares e o parlamentar aguarda retorno da administração.

Há um ano, a prefeitura divulgava trabalhos de novo acesso a região pela avenida Otavio Adami.

A obra consiste no prolongamento da avenida Otávio Adami até o acesso a estrada Vicinal Vicente Sanches.

Conforme a assessoria de comunicação do governo, para a realização da obra foram desapropriados quase 32 mil metros quadrados de faixas de terra amigavelmente. A nova marginal terá largura de 8,40 metros e mais sarjetas que totalizará 9 metros.

Na primeira etapa, funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços realizaram a limpeza de toda a extensão “A Prefeitura, por meio das tratativas com esses proprietários, já economizou cerca de R$ 500 mil aos cofres públicos. Por enquanto, o trabalho está sendo realizado com mão de obra e recursos próprios e nossa intenção é não deixar pendência para as próximas administrações”, ressaltou o então prefeito Afonso Macchione Neto, na época.

Conforme o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público, a obra deve ser concluída até 31 de dezembro de 2020.

Da Reportagem Local