Empresas Tem Menos de Um Mês Para ‘Disputar’ Carnaval 2019

A Prefeitura de Catanduva pretende contratar empresa terceirizada para a organização do Carnaval de 2019. Interessados têm 23 dias para apresentar suas propostas. A vencedora do edital, cuja concorrência é a 16/2018, será responsável por prestar o serviço no município, desde o planejamento até a execução da festa.

De acordo com o edital, vence a agência que apresentar a maior oferta para o serviço. O valor mínimo é de R$ 0,50 o metro quadrado por dia de evento. A faixa pública considerada para a realização do Carnaval, previsto para ocorrer entre os dias 1º e 4 de março do próximo ano, é de 15.281,00 metros quadrados.

A organização inclui montagem e desmontagem da estrutura, contratação de shows e artistas de reconhecimento público, segurança, venda de camarotes e ingressos – inclusive antecipados, disponibilização de banheiros químicos e divulgação. O evento terá duração mínima de seis horas por noite.

O edital completo pode ser conferido no site www.catanduva.sp.gov.br, na aba Licitações. As propostas devem ser entregues às 9 horas do dia 20 de agosto.

Depois de ver frustrado o projeto para o Carnaval deste ano, o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) abriu a licitação para contratar a empresa que deve ficar responsável por promover a festa de 2019.

O edital, de acordo com o que apurou a reportagem, deve trazer as mesmas disposições da licitação aberta no final de 2017 para a festa deste ano. A empresa vencedora deverá ser aquela que apresentar a maior oferta por metro quadrado do espaço que será utilizado para a realização da festa.

A justificativa do Governo para a abertura da licitação é de que a festa popular é parte da cultura nacional. “Em Catanduva não é diferente dos demais municípios brasileiros, onde o povo vai as ruas em busca de diversão. Nossa cidade já teve o maior carnaval da região, decaiu a alguns anos, devido a uma série de fatores, dentre eles, as dificuldade na organização do evento e de recursos. Vimos na profissionalização do evento, por meio da terceirização, um mecanismo seguro para garantir o renascimento do carnaval local, atendendo as expectativas da população e assegurando a participação das famílias catanduvenses”, considerou o edital.

A terceirização seria para o Governo uma alternativa para realizar a festa sem o que chamou de “desperdício do dinheiro público”.

Da Reportagem Local