Empresas Podem Solicitar Passes a Viação Tambaú que Assume Transporte

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) informou que empresas interessadas em adquirir passes de ônibus com a Tambaú, que assumirá o transporte coletivo de Catanduva em caráter emergencial na próxima semana, devem fazer contato pelo e-mail tambautransportes@gmail.com.

Os passes que estão nas mãos dos usuários também serão absorvidos pela Tambaú, conforme anúncio feito pela STU na semana passada. A medida atende pedido de usuários e empresários locais, que aguardavam definição sobre o tema.

A expectativa do setor é que a concessionária inicie suas operações na segunda-feira, dia 7, mesmo tendo o prazo contratual até 9 de janeiro. “A empresa está concluindo seus preparativos e fazendo todo o esforço para antecipar essa data”, comenta Nilton Marto Vieira da Cruz, secretário de Trânsito e Transportes Urbanos.

Até que a Tambaú assuma a operação, o serviço de transporte coletivo continua sendo realizado pela Prefeitura num sistema emergencial com ônibus e motoristas próprios, das 5 às 23 horas, priorizando as principais linhas e horários de maior fluxo. Horários e itinerários estão disponíveis no site www.catanduva.sp.gov.br.

Karla Konda

Da Reportagem local