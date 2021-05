Empresário de Catanduva Fecha Parceria Com Ministério do Meio Ambiente

Ontem (12), o empresário João Cesar de Moraes esteve em Brasília com o Antônio Carlos Tinoco Cabral, secretário-adjunto de qualidade ambiental para tratativas de parceria com Catanduva e região para o passeio ciclístico que será realizado na cidade Feitiço, em junho próximo em comemoração o Dia do Meio Ambiente. Com presença de Marcelo Freire Donini, João César de Moraes, Nelson Bassaneti, Bruno Alarcon e Pastor Humberto.

João César adiantou que esta parceria é de suma importância já que Catanduva é uma cidade muito quente, sendo do interior de São Paulo e que em tempos de calor é insuportável o clima devido a falta de arvores que podem dar sombra e deixar o ar mais fresco.

“Estamos preocupados, pois não está tendo nada para apoiar o plantio de arvores nas calçadas para dar sombra nos dias mais quente do ano em Catanduva e com essa parceria com Ministério do Meio Ambiente levando o nome da cidade possamos despertar o nosso governo e o cidadão de Catanduva para a volta de plantar arvores”.

Para o projeto do ciclismo eles distribuirão mudas de arvores para plantio em calçadas e mudas de arvores frutíferas para que as pessoas possam plantar em seus quintais. Outra iniciativa do passeio ciclístico será o incentivo a doação de agasalhos já que está próximo do mês mais ameno e o inverno. “Vamos ter mais novidades ainda, mas de inicio é o passeio ciclístico em comemoração ao meio ambiente já está concreto, queremos levar o nome de Catanduva a Brasília e que a cidade seja cada vez mais reconhecida pelo Governo Federal” finaliza o empresário.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis.

Ariane Pio

Da Reportagem Local