Empresa Retoma Recape Depois de Notificação de Secretaria

Empresa retomou a realização de recapeamento asfáltico depois da Secretaria de Obras notifica-la dando prazo de 24 horas para dar sequencia nos trabalhos, sob pena de ter o contrato reincidido. O recape teve início em abril deste ano, mas a empresa teria paralisado as atividades.

A DGB Engenharia e Construções, localizada em Ribeirão Preto, foi a vencedora da licitação para melhorar mais de 50 ruas em bairros de Catanduva. No total serão investidos R$ 2,6 milhões.

Conforme a Prefeitura de Catanduva, desde ontem, funcionários da empresa trabalham em ruas como Colômbia, Chile, Bolívia, Paraguai, Peru e Goiania, no Juca Pedro.

Serão 59 ruas de 20 bairros como novo asfaltamento, num total de 115 mil metros quadrados de recape.

Os bairros contemplados com o serviço de manutenção asfáltica são: Alpino, Del Rey, Granville, Caparroz, Isabella, Agudo Romão I e II, Júlia Caparroz, Juca Pedro, Vila Santo Antônio, Vila Jorge, Ipiranga, Parque Glória, São Francisco, Vila Guzzo, Santa Rosa, Jardim do Bosque, Jardim Sales, Vila Stocco e Jardim Soto. A verba foi destinada pelo Ministério das Cidades.

Karla Konda

Editora Chefe