Empresa de Minas Gerais Vence Licitação Para Levantamento Topográfico

A empresa Ferreira e Rezende Engenharia Ltda, de Santa Rita do Sapucai, Minas Gerais, foi a vencedora da licitação aberta pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec), para um levantamento topográfico do município em áreas de novos projetos e em locais que será realizado o plantio de árvores na cidade.

A empresa mineira apresentou o menor valor a ser pago R$ 200 mil. A Saec pretendia pagar até R$ 330 mil pelo serviço. O extrato de homologação foi publicado ontem no Diário Oficial do Município

Nas especificações do edital constam que os trabalhos a serem desenvolvidos abrangerão toda a área delimitada de terrenos quanto ao seu relevo, limites, confrontações, área, localização, amarração e posicionamento geográfico. O levantamento planialtimétrico cadastral com georreferenciamento deverá conter, no mínimo, as seguintes indicações: – Divisas do imóvel (perímetro), da área levantada e dos confrontantes; – Vértices de cada lote e benfeitorias/construções existentes com planilha de cálculo da área do imóvel; – Árvores significativas, bosques e florestas e áreas de preservação permanente;

Mais do que isso, é preciso apresentar – Acidentes geográficos, rochas afloradas e eventuais afloramentos rochosos, valas de erosão, taludes, sinalização vertical, os recursos hídricos, áreas alagadiças ou sujeitos à inundação, destacando a cota de maior inundação, córregos, rios, lagoas, nascentes e corpos d´água intermitentes ou não; Curvas de nível de metro em metro, identificação dos imóveis e dos proprietários das áreas confrontantes; – Cadastro físico dos imóveis e dos proprietários das áreas onde há necessidade de obtenção de servidão de passagem, descrição de medidas e confrontações das faixas de servidão de passagem.

Karla Konda

Editora Chefe