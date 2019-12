Empresa de Lençóis Paulista é Vencedora de Licitação Para Concurso Público

Empresa de Lençóis Paulista, a Consalter & Camargo Assessoria e Consultoria foi a vencedora da licitação aberta pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva com o propósito de realizar concurso público para preenchimento de 24 vagas em 9 cargos dentro da autarquia.

A Ata de registro de preços foi publicada ontem no Diário Oficial do Município. Apesar da Ata ter sido assinada, não há prazo para abertura do concurso público.

A empresa ofertou o menor preço, no valor de quase R$ 28 mil para gerenciar o concurso, elaborar provas e finalizar todo o procedimento de classificação de candidatos inscritos.

A Ata tem prazo de validade de um ano.

A Saec pretende contratar assistente administrativo, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, conservador de esgotos, encanador, fiscal de obras, fiscal de obras hidráulicas, instalador de hidrômetros, motorista de veículos pesados e operador de saneamento básico e pedreiro.

A empresa será responsável pelo suporte técnico na elaboração de decretos e portarias necessários à realização do concurso público; Suporte técnico na elaboração do edital do concurso público; Suporte técnico na elaboração de editais para publicações pertinentes ao concurso público; Elaboração, aplicação e correção das provas objetivas e práticas; Emissão de listagem do resultado parcial e final do concurso público; Emissão do relatório do concurso público; Elaboração de listagem dos inscritos no concurso público; Análise e parecer de recursos interpostos por candidatos.

Os salários dos cargos que serão oferecidos vão variar de R$ 1408,09 a R$ 1804,87. Com escolaridade do fundamental completo a técnico em edificações.

Karla Konda

Editora Chefe