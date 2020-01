Empresa de Atibaia é Vencedora da Licitação Para Canalização do Córrego Fundo

A D.F.D Barbosa Construtora, com endereço em Atibaia-SP, foi a vencedora da licitação para a canalização do Córrego Fundo em Catanduva. A empresa ofertou R$ 2,3 milhões para a realização do serviço e o processo está em fase de recursos.

Em pesquisa realizada, a empresa possui site que informa ter sido fundada em 1998 e ter entregue mais de 10 mil obras.

O aviso sobre o resultado do certame foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. “

“ É a presente para levar ao conhecimento de Vossas Senhorias da decisão da Comissão Julgadora de Licitação que, com base no parecer técnico do Chefe da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos da SAEC, a Comissão Julgadora de Licitação julgou classificada em 1º(primeiro) lugar a empresa D.F.D BARBOSA CONSTRUTORA, por ter cotado o menor preço no presente certame licitatório entre as empresas classificadas, ou seja, R$ 2.384.072,14 e preenchidos os requisitos exigidos. Ficam, portanto, todas as empresas notificadas quanto ao exposto acima, para abertura do prazo recursal”, consta.

Três participantes foram consideradas aptas a concorrerem pela obra. A D.F.D Barbosa Construtora, J.Naffif Engenharia Ltda e a KGP Construtora Ltda. A licitação, aberta no ano passado tem como objetivo, segundo a autarquia, corrigir erosões ao longo das margens do Córrego Fundo e compreende a construção de um canal de 626 metros de extensão que vai do vale do Pedro Borgonovi ao Colina do Sol. A canalização do córrego fundo já havia sido anunciada pelo superintendente Alberto Calixto La Pera em audiência pública realizada na Câmara de Catanduva no ano passado. O superintendente falava sobre as obras necessárias e a utilização dos superávit da Saec para sua realização.

Na ocasião, o representante da autarquia citava ainda outros pontos de córregos que precisam de intervenções. Em resposta, em setembro, a Saec informou: “A Saec (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) pretende investir em obras com a finalidade de corrigir erosões de solo, nas nascentes dos córregos Fundo e Retirinho. O projeto para execução dos serviços no córrego Fundo – canal de 600 metros – está pronto, em fase de licitação, com previsão de investimento na ordem de R$ 3 milhões. O projeto que direciona obras no córrego Retirinho está em fase de elaboração”.

Karla Konda

Editora Chefe