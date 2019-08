Empresa Coplan Vence Licitação Para Pavimentação Asfáltica na rua Panamá

A Empresa Coplan Construtora Planalto Ltda venceu a licitação para a pavimentação asfáltica de um quarteirão da rua Panamá, entre as ruas Aurora e Lagoa Real, no Parque Gloria V.

O contrato ainda não foi assinado por que está em fase de recursos. O prazo é de 5 dias.

A licitação para a pavimentação nesse trecho foi aberta em 2017, foi suspensa e reaberta no final de 2018. A obra tem recursos do Governo do Estado de São Paulo e contrapartida da prefeitura.

Em 2017, segundo planilhas orçamentárias, a pavimentação no quarteirão custaria em torno de R$ 76 mil. Com R$ 50 mil liberados pela Casa Civil e outros R$ 26 mil de contrapartida municipal.

A empresa também ficará responsável por instalação de guias, sarjetas, sinalização viária. No memorial descritivo da obra, a prefeitura estabelece que a pavimentação precisa ter uma camada de 3 centímetros de espessura de capa asfáltica.

“Os trechos em execução deverão ser sinalizados pela empreiteira durante as obras, de acordo com a lei vigente, devendo notificar-se com antecedência à Prefeitura Municipal, em seu departamento de trânsito, para que a mesma possa proceder a sinalização de trânsito definitiva para que os mesmos possam ser liberados ao tráfego”.

Da Reportagem local