Emenda da Deputada Analice Fernandes Libera R$ 300 MIL Para Saúde de Catanduva

Na semana passada a assessora Márcia Cossini, esteve ontem em Catanduva e confirmou a informação em reunião, no gabinete, com o Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira e a secretária Cláudia Monteiro para trazer a notícia da liberação de R$ 300 mil para cidade.

A liberação é via emenda da deputada Analice Fernandes. “A indicação da emenda parlamentar da deputada Analice Fernandes totalizando o valor R$ 300 mil para aquisição de dois veículos sendo uma ambulância e uma van ambulatorial, trará grande beneficio para qualidade de transporte sanitários ao munícipio de Catanduva assim que recebermos no sistema ‘Sem Papel’ a indicação do recurso serão tomadas todas as providências para aquisição dos veículos que seria a formalização do convênio” divulgou a secretaria de saúde Claudia Monteiro.

Analice Fernandes é deputada pelo PSDB e foi eleita para o seu quarto mandato com 151.407 votos.

Foi vice-presidente da Assembleia Legislativa, tendo sido eleita em 15 de março de 2017 por seus pares; no biênio 2015/2016 também assumiu a segunda vice-presidência da Casa. Atualmente, ocupa a presidência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e é membro das comissões de Infraestrutura e de Transportes e Comunicações.

Analice é enfermeira e iniciou sua carreira política atuando na área da saúde, em 1989, na prefeitura de Taboão da Serra, tendo realizado um importante trabalho na organização da saúde do município. Em 1997, tornou-se secretária de Ação Social em Taboão da Serra, cargo que ocupou até 2002. Frente à pasta, Analice acumulou muita experiência e desenvolveu programas de geração de emprego e renda e de capacitação profissional.

Ariane Pio

Da Reportagem Local