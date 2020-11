Em Véspera de Eleições, Candidatos se ‘Esbarram’ em Rua Brasil

Em vésperas de eleições, candidatos se “esbarraram” pela rua Brasil, cumprindo agendas de campanha neste último dia que é permitida atividades dos postulantes. O centro de Catanduva esteve movimentado principalmente no período da manhã, com realização de carreatas e passeatas. Até candidatos a vereadores fizeram carreata neste sábado. O único que optou por uma área mais tranquila, também no centro, no período em que nossa reportagem acompanhou foi Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, que caminhou por lojas no final da rua Brasil. Com concentração na avenida Antonio Stocco, Beth Sahão foi a primeira a passar em carreata na rua Brasil. Cumprimento eleitores e seguiu com o evento aos bairros. Logo em seguida, saindo do Jardim Aeroporto, Ricardo Rebelato. Carreata também desceu a rua Brasil. Enquanto Rebelato descia a principal rua da cidade, Roberto Cacciari fazia sentido contrário, a pé, conversando com eleitores. Após passar as duas carreatas de candidatos a prefeito, outras duas também passaram de dois candidatos a vereadores. Padre Osvaldo, que já teria feito a caminhada em outras áreas centrais, chegou à rua Brasil uma hora depois de toda a movimentação dos concorrentes. Enquanto acompanhávamos ele percorreu pontos comerciais no final da rua Brasil, entre rua Manaus, Belém, Aracaju.

Karla Konda

Editora Chefe