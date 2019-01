Em Uma Semana de Operação, Tambaú Não Circulará no Domingo

Em uma semana de operação, a empresa Tambaú que realiza o transporte coletivo em Catanduva no contrato emergencial deixará de atender os usuários no domingo. Um aviso escrito em um papel sulfite foi fixado no Terminal Urbano informando os passageiros. A reportagem de O Regional questionou a prefeitura sobre a decisão da empresa em parar um dia no atendimento. E a informação foi confirmada.

O Regional também tentou entrar em contato com a Tambaú pelo telefone apresentado nas documentações da empresa, mas não obteve sucesso. De acordo com a Prefeitura, como a empresa passou a operar dois dias antes do prazo estipulado, deu permissão para interrupção do serviço no domingo. Dentre as justificativas, reparos necessários nos ônibus que foram alugados pela viação. “A Prefeitura de Catanduva atendeu pedido da empresa Tambaú para que os ônibus não circulem no próximo domingo, dia 13, tendo em vista que o início da operação foi antecipado em dois dias, com relação à previsão contratual, e alguns reparos nos ônibus são necessários. A data foi escolhida por representar o menor impacto à população. A Prefeitura acompanhará o trabalho de manutenção no domingo.”, informou.

Ônibus circulares, desde o segundo dia de operação da empresa tem tido problemas. Mecânicos e até de falta de combustível. Reportagem da edição de ontem mostrou a reclamação dos moradores no terceiro dia de atividade da Tambaú. Falhas mecânicas e falta de óleo diesel para dar continuidade no itinerário foram registradas. Mesma situação foi vista no dia anterior. Até mesmo a Polícia Militar foi acionada para registro de ocorrência na última terça-feira.

Os relatos de moradores foram em três locais. O primeiro na rua Manaus. O ônibus ficou parado entre a rua Brasil e Maranhão. O trânsito foi interditado e agentes de trânsito estiveram no local.

A segunda denúncia recebida foi de um dos circulares parados na rodovia Comendador Pedro Monteleone, rodovia da Laranja, no caminho para o bairro Nova Catanduva. E o terceiro foi de um dos veículos também encostado por suposta pane seca no terminal Rodoviário.

Karla Konda

Da Reportagem local