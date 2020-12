Em Última Sessão, Vereadores Votam Projetos Para ‘Limparem Gaveta’

Em última sessão ordinária de 2020, vereadores de Catanduva votam projetos para limparem a gaveta. Estão na pauta 11 proposituras que deverão ser apreciadas em sessão ordinária e extraordinárias agendadas para esta terça-feira. Não é descartada a possibilidade de mais sessões extras com projetos vindos do Executivo municipal.

Para a pauta de terça-feira, na sessão ordinária, apenas uma proposta será discutida e votada pelos parlamentares. Trata-se do projeto que extingue o Programa frente Cidadã, que apesar da lei ainda não ter sido aprovada, já demitiu todos os participantes desde o dia 10 de dezembro, prazo dado pela Promotoria de Catanduva.

Em sessões extraordinárias, na primeira delas, 10 projetos estão inseridos. Dentre eles, a maioria não passou nenhuma vez por análise do plenário.

O primeiro, dispõe sobre desconto de 70% no pagamento de multas de estacionamento rotativo (Área Azul) para quem pagá-las logo depois de ser comunicado sobre a infração, de autoria do vereador Nilton Cândido. Também entra em discussão, o projeto que trata sobre a proibição da utilização de alimentos embutidos à base de carne, de doces à base de açúcar ou adoçantes não totalmente naturais e refrigerantes ou sucos industrializados na composição da merenda escolar fornecida aos alunos dos estabelecimentos de ensino oficial do município de Catanduva, também de autoria de Nilton Cândido. De autoria do vereador Wilson Aparecido Anastácio, projeto de lei que veda a realização de canalizações dos cursos de água em Catanduva. E outras propostas.

Nas demais extraordinárias, passarão projetos que forem aprovados em primeira discussão.

Karla Konda

Editora Chefe