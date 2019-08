Em Segunda Etapa, Prefeitura Conhecerá Valor Ofertado pela Auto Viação Suzano

Empresa foi a única habilitada no certame e abertura de envelope será na quarta-feira

Em segunda etapa da licitação, a prefeitura de Catanduva conhecerá o valor ofertado pela Auto Viação Suzano para concessão do transporte coletivo com contrato de 10 anos. A abertura do envelope com o preço ofertado pela passagem será na quarta-feira.

A Comissão de Licitação inabilitou a empresa Malitur Turismo e, somente a atual prestadora de serviços foi considerada habilitada para a concorrência.

A primeira etapa foi realizada no dia 16 de agosto.

Duas empresas participaram, a Auto Viação Suzano e a Malitur de Catanduva, que pela segunda vez, foi desabilitada por critérios técnicos.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura na semana passada, estiveram presentes membros da Comissão Julgadora de Licitação, a secretária de Trânsito e Transportes Urbanos, Maria Luiza Sprone, junto a técnicos do setor, o procurador Daniel Mouad, e representantes das duas empresas interessadas.

Foi realizada a abertura dos documentos de habilitação e, após análise, houve pedido de impugnação de sua concorrente pelo representante da Auto Viação Suzano. A sessão foi suspensa para averiguações e abertura de prazo recursal.

Conforme deliberação da Comissão Julgadora de Licitação e Comissão Técnica, a Malitur foi inabilitada por não cumprimento quanto à Qualificação Técnica. A empresa deveria ter apresentado atestado de passageiros transportados por mês de 97.706, mas apresentou comprovação de 79.100 passageiros mensais.

Nessa concorrência foi estipulado teto de R$ 4 para a passagem. Para atrair empresas mais sólidas, foram exigidos três ônibus zero quilômetro para compor a frota. Segundo a STU, a concessionária deverá disponibilizar 18 veículos com até 10 anos de fabricação e manter a frota com idade média de 7 anos. O contrato terá vigência de até 10 anos, renováveis por igual período, mediante anuência da administração.

Esta é a segunda licitação do ano referente ao transporte. A primeira teve apenas uma empresa participante mas foi inabilitada. Naquele edital, a concessão seria para a empresa que pagasse maior valor de outorga e não menor valor de tarifa.

