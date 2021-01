Em Reunião com Vereadores, Prefeito Pede a Realização de Sessão Extra

Em reunião com vereadores, o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, pediu a realização de sessão extraordinária, antes do retorno das reuniões ordinárias do Legislativo. A reunião foi realizada na tarde de ontem e, segundo a assessoria de comunicação da Câmara, como forma de abrir o diálogo sobre as propostas que poderão ser apresentadas. “Tivemos a oportunidade de estar com os vereadores, levando o desejo de caminharmos juntos e de levarmos com antecedência as propostas para que os vereadores conheçam. E também todos os projetos que são para o bem de Catanduva. Os vereadores terão toda a liberdade de discutirem e trazerem propostas de ajustes. O Fernando Sá permaneceu na reunião, pedimos uma extraordinária para avaliarmos os projetos necessários, dentre eles, o que substitui o frente Cidadã”, afirmou o prefeito. Ainda não há uma data para a realização da sessão extraordinária. Os projetos ainda deverão ser protocolados.

Dentre as propostas, segundo a entrevista do prefeito, está o projeto que substitui o Frente Cidadã, programa social que foi extinto no final do ano passado, depois de recomendação do Ministério Público. Na proposta anterior, 200 pessoas estavam inseridas no programa.

Karla Konda

Editora Chefe