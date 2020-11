Em Reta Final de Governo, Obras Começam a Ser Finalizadas

Em reta final de governo, faltando pouco mais de um mês para seu término, boa parte das obras com início neste mandato estão sendo finalizadas. Dentre elas algumas que muitos questionaram valores ou real necessidade. Como no caso dos banheiros da Praça da República (com espaço para comércio) e o Centro de Educação para o Trânsito.

Os banheiros da praça da República, por exemplo, foram finalizados. O local da obra, que antes era fechado, agora já mostra a conclusão dos trabalhos.

De acordo com a prefeitura, a intenção é de que o espaço seja aberto para uso da população a partir de dezembro, ainda sem uma data confirmada. A expectativa é de que os banheiros possam ser “inaugurados” para o comércio aberto no período noturno.

Toda obra tem em torno de 83 metros quadrados da Praça da República, uma área em que estão os banheiros masculino e feminino e para deficientes físicos e outra área que será construída para permissionários, como banca de jornais. A empresa responsável pela obra é a Lara Construtora e Empreendimentos Imobiliários Eireli. A Prefeitura paga R$ 220 mil pelos novos banheiros. Também esta prestes a ser concluído o Centro de Educação para o Trânsito José Garcia Júnior.

De acordo com a prefeitura, o centro de educação para o Trânsito oferecerá atividades às crianças das escolas da cidade visando a conscientização do “futuro condutor”.

A reforma do prédio que abrigará o centro teve início em fevereiro e tinha prazo para ser concluída em agosto, segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU).

O local abrigará atividades teóricas e práticas com recursos como o teatro e a música. A parceria envolverá também as Secretarias de Educação e Cultura. O cronograma será definido a partir da conclusão das obras, mas envolverá toda a rede municipal de ensino que abrange um universo de 10 mil alunos. “Queremos implantar um trabalho continuado, fazendo com que os alunos tenham a educação de trânsito inserida no cronograma escolar e que, a cada ano, seja feita uma abordagem diferente, de acordo com a faixa etária”, destacava, Maria Luiza secretária de Trânsito e Transportes Urbanos.

Também está em fase de conclusão a creche do Nova Catanduva 2 – Julio Ramos, que teve obras iniciadas em 2018, depois do então governador Marcio França fazer a liberação em uma parceria do Município com a FDE. A creche do Nova Catanduva II teve um custo de R$ 2 milhões, incluindo mobiliário e atenderá cerca de 150 crianças.

Dentre outras obras – reforma e cobertura da quadra da EMEF Graciema Ramos da Silva, da EMEF Mário Juliano Pozetti, reforma ampliação e instalação de equipamentos de combate a incêndios da EMEF Luzia Aparecida Sestito Gradella.

Para o próximo prefeito, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, restam a missão da finalização das duas creches no Gloria V e no Alto da Boa Vista e as obras de melhorias no acesso ao bairro Pedro Nechar. As duas primeiras com convênio do governo do Estado, que ainda não foram renovados e a última com recursos liberados pela então deputada Beth Sahão e recursos do Estado, prometido pelo governador João Doria.

Segundo a prefeitura, neste ano, não haverá inauguração das obras. Apenas a liberação para uso.

Karla Konda

Editora Chefe