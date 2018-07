Em Requerimento, Baraldi Questiona Mudança no Itinerário do Transporte

O vereador Onofre Delb­­­­­son Baraldi (PTB) elaborou re­­­que­ri­men­­to pedindo que a Se­­­cretaria de Trânsito e Trans­­­­portes Urbanos (STU) promova ajustes na li­­nha de tra­­nsporte coletivo que per­cor­re os bairros da região do Nos­so Teto. O pedido teria si­­do feito depois que o parla­­men­tar recebeu reclamações de usuários.

“Em contato com muní­ci­pes da linha Nosso Teto fui in­for­­mado que a última mu­­dan­­­ça promovida pela Prefei­­­tura e pela Empresa Jundiá a­­pre­­sentou um efeito nega­ti­­vo, ao aumentar o trajeto rea­­lizado pelo ônibus que, após passar pelo Nosso Teto, vai até o Glória VI, passa pelo Se­­bastião Moraes, Juliatti de Carvalho, para retornar ao ter­­minal ur­­bano. Esta mudan­ça provocou o aumento do tempo de espera, bem como, o aumento do nú­­­me­ro de pas­sageiros por via­gem, sendo que, muitos per­­ma­­necem em pé, apertados, to­­tal­­mente des­con­­fortáveis du­­rante todo o trajeto”, relata o parlamentar.

O Governo alterou as rotas do transporte coletivo naquela região no mês de mai­o. A principal mudança foi a eli­mi­­nação da linha Ju­­liatti de Car­­valho. “Para fa­­­ci­­litar as trans­fe­­rências entre li­­nhas no Ter­­minal Urbano e, assim, reduzir o tempo de es­­pera no local, a STU decidiu extinguir a linha Ju­liatti, al­­­te­­rando a rota das li­­nhas Tarraf e Nosso Teto/Ver­­toni para co­­brir todos os pontos da linha antiga. Além disso, foram definidos dois novos pon­­­­tos ao longo da avenida Da­­niel Soubhia e mais dois na rua Santa Rita do Passa Quatro, no bairro Jardim do Bosque”, informou o Governo no mês de maio.

No requerimento, Baraldi pe­­de que o prefeito Afonso Mac­­chione Neto (PSB) deter­­mi­­­ne que a mudança seja re­­vis­­ta. “Que o senhor Afonso Macchione Neto, Prefeito Mu­­ni­­cipal, através do órgão res­­pon­­sável, tome ciência do fato relatado e, realize ajustes ne­­ces­­sários para melhorar as con­­dições dos usuários da linha Nosso Teto”.

O vereador lembrou que o transporte público é alvo de constantes reclamações que vão desde o valor da tarifa até a condição de limpeza e ma­­nutenção dos veículos. Atual­­mente tramita na Câmara pro­­­­­­jeto de lei através do qual o Governo pede auto­­rização dos vereadores para abrir no­­­­­­­va licitação para a con­­­­tra­­tação da concessionária do trans­­porte. O projeto rece­­beu pedidos de vistas e deve vol­­tar à pauta somente em a­­gos­­to. O contrato com a em­­­presa que executa os serviços atual­mente vence no final do ano.

Nathália Silva

Da Reportagem Local