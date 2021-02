Em “Peregrinação” na Capital, Prefeito Divulga Possibilidade R$ 2,6 Mi em Recursos

Em peregrinação na Capital Paulista, o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa comemorou a possibilidade de recebimento de R$ 2,6 milhões em recursos para Catanduva, prometidos pelo Governo do Estado e por emenda parlamentar impositiva do deputado Marco Zerbini.

Pela manhã, o Chefe do Executivo esteve na Superintendência da Polícia Científica buscando, conforme informações da assessoria, dar andamento ao projeto de ampliação do prédio do Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) de Catanduva.

O prefeito ressaltou a importância da liberação do projeto, já elaborado, e investimento, visando a execução da obra.

“Nosso objetivo é dar celeridade ao processo. Fomos muito bem acolhidos pela diretoria do órgão. Recebemos apoio, fundamental para liberação das obras em Catanduva’, frisa Osvaldo que apresentará a demanda em reunião no Palácio dos Bandeirantes para dar celeridade aos trâmites.

O Perito do IC em Catanduva, José Eduardo Basaglia integrou a comitiva de Catanduva em São Paulo, junto à secretária municipal de saúde, Cláudia Monteiro.

À tarde, no Palácio dos Bandeirantes, Osvaldo de Oliveira Rosa esteve na Secretaria de Desenvolvimento Regional. De lá, confirmou que a cidade será contemplada com recurso direcionado para a infraestrutura urbana em torno de R$ 2,1 milhões.

“É uma importante notícia para Catanduva. Temos a necessidade de asfaltar alguns trechos e, com esse aporte, teremos condições de investir em obras”, disse.

O chefe do Executivo pretende utilizar para pavimentação de ruas. Segundo a assessoria, os trechos que serão asfaltados fazem parte de projeto da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Mais tarde, por meio de vídeo, ele divulgou ainda estar na Assembleia Legislativa. Ao lado do deputado estadual Marco Zerbini, anunciou a apresentação de emenda no valor de R$ 500 mil. “a pedido a gente disponibilizou uma emenda de R$ 500 mil para o recape de várias ruas. Eu tenho certeza que o prefeito vai ser muito criterioso e usar muito bem esse recurso”, disse o parlamentar.

Finalizando a romaria, o gestor também esteve com a deputada Analice Fernandes.

Ainda conforme a assessoria, a conversa foi voltada para demandas da Saúde e contou com a presença da Secretária que responde pela pasta em Catanduva, Cláudia Monteiro que fez um panorama da cidade no âmbito do atendimento na cidade.

Durante as tratativas, a comitiva municipal solicitou à deputada que destine emendas visando aquisição de uma ambulância e uma van ambulatorial para Catanduva. “Fomos muito bem acolhidos. A Deputada Analice é uma pessoa do bem e se dispõe a fazer uma parceria em favor de Catanduva”, disse.

Karla Konda

Editora Chefe