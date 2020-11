Em Novo Decreto, Prefeita Determina Retorno de Servidores ao Trabalho

Em novo decreto, a prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes determinou a retomada das atividades presenciais pelos servidores municipais, exceto professores.

Profissionais nos grupos de riscos ou com comorbidades eram os que estavam afastados de suas funções.

A medida passa a valer a partir de segunda-feira, dia 23 de novembro.

Conforme o decreto, os secretários e diretores deverão adotar, nos ambientes de trabalho sob sua responsabilidade, todas as providências necessárias ao cumprimento das medidas sanitárias implantadas no município, a fim de prevenir, controlar e conter a disseminação da COVID – 19, sendo imprescindível o uso de máscara facial de proteção e a disponibilização de álcool 70% para higienização.

Também ficarão a cargo dos secretários de cada pasta rotinas de trabalho mais adequadas, para preservar, segundo o documento, o bom andamento dos trabalhos.

Ainda está presente no decreto que o período em que os servidores públicos municipais permaneceram afastados, cuja jornada de trabalho tenha sido computada em banco de horas, deverá ser levado à compensação em eventual necessidade de convocação para a realização de horas extraordinárias, até que o referido “déficit” seja zerado ou que transcorra o prazo prescricional de três anos.

Ontem à tarde, servidores informaram que apesar do decreto, que muitos trabalham normalmente desde o início da pandemia.

Não há ainda informações sobre os atendimentos presenciais voltados ao público. Cada setor tem uma regra específica. Na Central de Atendimento, por exemplo, o cidadão é atendido por meio de agendamento para evitar aglomerações.

Karla Konda

Editora Chefe