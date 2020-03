Em Nova Fase, Prefeitura Implanta Novas Galerias Pluviais No São Francisco

ACom o objetivo de melhor a vazão da água da chuva, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, iniciou a implantação de galerias de águas pluviais nas ruas Porto Alegre e São Luís, no bairro São Francisco. Nesta fase, o trabalho está concentrado no trecho entre as ruas Ilhéus e Jundiaí.

O secretário de Obras e Serviços, Marco Antônio Machado, explica que o serviço será executado em até 120 dias e prevê, ainda, o recapeamento asfáltico das vias. O valor do contrato é de R$ 557,2 mil.

“Esse trabalho é fundamental para ampliar a captação da água da chuva, evitando transtornos para os moradores e reduzindo os riscos das enxurradas”, destaca o secretário. Nos últimos anos, a Prefeitura de Catanduva já implantou galerias nas Ruas Antônio Girol, Altair, Mongaguá, Ibiraci, Ipiranga e em trechos dos bairros Pedro Nechar e Santa Paula. O resultado disso somam mais de 4 mil quilômetros de galerias para evitar inundações. Os próximos pontos contemplados serão as ruas Holambra, Macapá, Dona Engrácia e Cristais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook