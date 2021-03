Em Fase Vermelha, Prefeito Vai a Campinas Acompanhar Jogo de Basquete

Enquanto o discurso é de que se evite circulação e em plena fase vermelha do Plano São Paulo, onde estabelecimentos comerciais não essenciais estão fechados para atendimento presencial, o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB), esteve em Campinas, na noite de segunda-feira para assistir a estreia do BAX Catanduva na Liga de Basquete Feminino (LBF).

O prefeito esteve acompanhado do vice Cláudio Romagnolli e do secretário de esportes Marco Braga. A presença do Chefe do Executivo foi divulgada pela prefeitura.

Em pesquisa ao portal transparência, para essa viagem realizada exclusivamente para assistir a partida, um empenho foi feito no valor de R$ 500, com recursos do Gabinete do Prefeito, em nome do motorista do gabinete.

O vereador Mauricio Gouvea ocupou a tribuna da Câmara, na noite de ontem e criticou a presença do prefeito no jogo.

“O que eu vi ontem à noite, é um tapa na cara de cada catanduvense. Nosso município chora que o senhor vá ao encontro dos problemas e dê a cara a tapa, o senhor pega, faz um empenho de viagem, sai do nosso município. Não tenho nada contra a equipe de basquete, mas o momento é ilegal, é imoral. Qual a moralidade o senhor está dando, que exemplo para esses munícipes que estão brigando para abrir seus bares e restaurantes? O senhor usa o dinheiro do município para ir assistir uma partida de basquete de um time profissional em um campeonato que não está ligado ao município? Estamos no olho do furacão, pessoas passando fome e o senhor sai daqui para assistir em plena pandemia, num toque de restrição, senhor está de brincadeira”.

A presença da comitiva de Catanduva foi divulgada pela prefeitura à imprensa. “O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa parabeniza as meninas do Basquete Catanduva pela garra na estreia na Liga de Basquete Feminino. Em jogo disputado em Campinas, o Bax acabou derrotado pelas donas da casa, Vera Cruz/Campinas. Apesar do resultado, Padre Osvaldo admira e destaca o desempenho do grupo em quadra e atuação da equipe técnica. “As adversidsdes fazem parte do Esporte. Mas acima do resultado, presenciamos o entrosamento da equipe. As atletas se esforçaram, deram trabalho para as adversárias. Isso prova o potencial que a equipe de Catanduva tem”, declara Padre Osvaldo. Em demonstração de apoio à modalidade, o Prefeito fez questão de presenciar a estreia do BAX nesta noite. A partida também foi acompanhada pelo vice-prefeito Cláudio Romagnolli e o Secretário de Esportes Marcos Braga. Neste momento, a comitiva retorna a Catanduva”, constava no texto.

A reportagem de O Regional questionou o prefeito sobre a decisão de comparecer presencialmente a estreia do Bax, mesmo em período de restrições, mas até o final da edição, não obteve resposta.

Karla Konda

Editora Chefe