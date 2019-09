Em Dois Meses, 30 Quarteirões São Recapeados em Catanduva

Em 60 dias, a prefeitura de Catanduva efetuou o recapeamento asfáltico em 30 quarteirões da cidade. Esses pontos que receberam a melhoria equivalem a 22 mil metros quadrados de ruas recapeadas.

Os serviços foram feitos nos bairros Higienópolis, São Francisco, Vila Guzzo, Euclides, Vila Celso, Santa Paula, Caparroz e Centro.

Ainda de acordo com a administração, a próxima via a ser recapeada será a rua Marília, no São Francisco, após a substituição de redes antigas pela SAEC.

Além do recapeamento, ruas ainda de terra estão recebendo a pavimentação. Foram 32 quarteirões de novo asfalto. No mês passado foram 13.

São ruas de terra em vários pontos da cidade que ganharam asfalto, sendo a principal a Pindamonhangaba, no Bom Pastor.

Os próximos serviços de pavimentação estão programados para a avenida Mongaguá, no Jardim Alpino, e rua Panamá, no Parque Glória V.

Contratos assinados pela Prefeitura ainda preveem a execução de mais 50 quarteirões de recape e pelo menos 40 de pavimentação.

Porém, esse investimento dependerá da liberação de recursos pelos governos estadual e federal.

Karla Konda

Editora Chefe