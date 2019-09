Em Disputa de Licitação do Estado, Empresa Ensaca Leite Ninho em Embalagem de Marca Própria

Em disputa de licitação para merenda escolar servida aos alunos da rede estadual de ensino, empresa de Catanduva ensacou leite Ninho, da Nestlé, em embalagens de marca própria. O assunto gerou repercussão estadual, por meio de reportagem da Folha de São Paulo.

A Milk Vitta, de Catanduva, foi a terceira colocada no certame aberto pelo Governo do Estado que estimava pagar R$ 1,4 milhão em 886 mil quilos de leite em pó, destinados a merenda escolar.

De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, o certame para a compra do produto foi realizado em março e primeiro sagrou vencedora a empresa Alnutri Alimentos, que, no entanto, foi reprovada na fase seguinte, a da documentação. Houve ainda uma segunda colocada que também foi inabilitada. A Tangará. Esta não foi mencionada pela reportagem. Com o terceiro menor preço, a Milk Vitta foi convidada a dar prosseguimento às etapas da licitação.

Ainda segundo a reportagem, a empresa entregou as amostras do leite em pó integral instantâneo: o teste de aceitabilidade. A unidade seria vendida ao Estado por R$ 16,60 e seria da marca Romano.

Informações da Folha citam ainda que no primeiro teste sensorial, que observa aparência, cor, odor, sabor e textura do alimento, a Milk Vitta recebeu nota 3,6 dos nutricionistas da pasta. O principal problema era com a solubilidade. Para vencer a licitação era preciso receber nota mínima 5.

Diante da reprovação do produto por duas vezes, a Milk Vitta recorreu da nota dada pelos nutricionistas e enviou vídeo, na qual demonstrava uma funcionária reensacando o leite Ninho da Nestlé, em embalagens do leite Romano.

A reportagem de O Regional entrou em contato com representantes da empresa em Catanduva.

A empresa afirmou que não venceu a licitação, tão pouco, forneceu os produtos para o governo do Estado. “Se tem alguém que foi prejudicado nesta história, foi a Milk Vitta. Já participamos de diversas licitações, nossa empresa foi fundada em 2001, mas foi a primeira vez que decidimos participar de uma concorrência do governo de São Paulo”, disse.

Explicou que a Milk Vitta não é usina de beneficiamento de leite. “Ela fracciona o leite. É uma empresa de laticínios, é um comércio, compra e vende leite e compra de diversas marcas, inclusive da Nestlé. Temos notas fiscais de todas as compras realizadas e de todas as marcas. Temos mais de cinco marcas em estoque. E por lei é permitido envasar na minha marca, leites de outras marcas. Quando envaso o leite de qualquer marca na minha marca, a responsabilidade se torna minha. Se ocorrer algum problema, ele deixa de ser do fabricante para ser meu problema”, disse. Conforme informações da empresa, na primeira avaliação, a amostra foi encaminhada com o leite mais utilizado. A segunda amostra, a empresa encaminhou o leite ninho, envasado na marca Romano e também foi reprovado. Por esse motivo, a empresa teria entrado com o recurso e encaminhado o vídeo apresentando qual produto tinha sido utilizado. “Nós que fizemos o vídeo. Fomos desclassificados, mesmo com o leite Ninho, tendo um produto, dentro da nossa marca, da melhor qualidade do mercado”, afirma.

Karla Konda

Editora Chefe