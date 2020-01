Em Contrato de R$ 992 Mil, Placas de Ruas Serão Trocadas Pela Administração

Em um contrato de R$ 992 mil firmado com uma empresa de São José do Rio Preto, a prefeitura de Catanduva iniciou a troca e instalação de placas com nomes de ruas. Serão, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos aproximadamente 3 mil placas em diversos bairros da cidade.

Por meio de texto encaminhado pela assessoria de comunicação, o Residencial Top Life foi o primeiro a receber as placas com indicação de nomes de ruas. O bairro é novo e ainda não mantinha os nomes das ruas sinalizados por placas.

Polo Industrial Pedro Luís Boso, Antônio Záccaro, Conjunto Orlando Facci e Gabriel Hernandez também receberam as novas sinalizações. O serviço inclui a substituição de placas que sofreram com os efeitos do tempo.

A vencedora da licitação para a confecção das placas, postes e instalação foi a empresa Banderplaca Indústria e Comércio Eireli, de São José do Rio Preto.

A licitação foi aberta em junho do ano passado e em outubro teve a homologação do contrato.

O processo licitatório prevê a possível instalação em um ano de até 6 mil placas em aço.

A ata de registro de preços tem duração de 12 meses, sendo facultado ao Executivo a solicitação da instalação das placas durante esse período, no preço ofertado na licitação. Na licitação, a estimativa da administração era gastar até 1,1 milhão.

Placas com identificação de ruas já virou polêmica em Catanduva. Em 2014, o então prefeito Geraldo Vinholi decidiu abrir licitação e comprar placas coloridas para nomes de ruas. Cada setor da cidade teria uma cor diferente.

Por fim, o processo foi parar na Justiça e não houve totalmente a troca de placas. Apenas brancas foram colocadas na área central da cidade. As atuais mantém o layout da sinalização de ruas e avenidas já existente. Além do nome em destaque, as placas trazem o CEP da via e a identificação do bairro.

Karla Konda

Editora Chefe