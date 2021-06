EM ÁUDIO PARA ACE: “Não pedi o lockdown. Minha ação é pela improbidade administrativa do prefeito”, diz promotor

O promotor André Nogueira da Cunha justificou a comerciantes e empresários de Catanduva que não pediu o lockdown na ação que ingressou na Justiça, mas que o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa fez bem em decretá-lo, ainda que tardiamente. O representante do Ministério Público fez questão de ressaltar que pediu a condenação do padre Osvaldo por improbidade administrativa.

Em áudio enviado ao presidente da ACE (Associação Comercial e Empresarial), Marcos Escobar, Cunha afirmou que “vivemos tempos difíceis. A minha ação civil pública não tem pedido de lockdown. O meu pedido foi de condenação do prefeito padre Osvaldo por ele ter se omitido no momento em que houve duas recomendações do órgão técnico, que é o Comitê de Enfrentamento à Covid, formado por médicos e profissionais de saúde, que sugeriram o lockdown em 22 de março e 8 de junho”.

Segundo o promotor, o prefeito poderia até não atender as recomendações do Comitê, mas deveria ter justificado a negativa tendo por base o respeito aos princípios da administração pública, como transparência, moralidade e publicidade.

“Não pedi o bloqueio dos bens do padre, nem liminar nenhuma. Não tenho coloração política e já ajuizei processos contra ex-prefeitos por entender que estavam errados. Em alguns casos a Justiça me deu razão e em outros não”, salientou, acrescentando que sua função como promotor é proteger a probidade administrativa, “ou seja, a honestidade, a moralidade, o patrimônio público, não só em relação ao erário, ao dinheiro, mas como um todo”.

De acordo com Cunha, o processo contra o prefeito de Catanduva irá tramitar e ele poderá ser absolvido ou condenado ao final. “E se eu não concordar posso recorrer. Tenho absoluta consciência que o meu processo, a minha ação, deflagrou o decreto de 11 de junho, mas é preciso que se diga que o meu processo não trata de lockdown, o meu processo trata de coisas passadas, fatos pretéritos que já aconteceram. Esse decreto não interfere na ação, não é motivo para eu desistir e para absolvição do padre, porque o prefeito já errou”, afirmou.

“A doutora Cynthia (Casseb Nascimben Galli) é a promotora da saúde pública. Ela é a promotora incumbida de analisar se o decreto da prefeitura está de acordo com a recomendação técnica do Comitê, mas na atual conjuntura não tem o poder de alterar as coisas como estão colocadas”, ressaltou Cunha.

Para o promotor, as polícias Civil e Militar e a GCM estão fazendo um trabalho extraordinário no combate às festas clandestinas, mas a população é indisciplinada. “Essa pandemia mostrou que os seres humanos são indisciplinados, que não estamos prontos para união, sacrifício e disciplina”.

E declarou que “não cabe a mim dizer se o lockdown é bom ou não. Sou homem da lei e não da ciência. Não tenho autoridade sobre esse assunto, que é exclusivamente de saúde pública e de enfrentamento da Covid”.

Cunha finalizou salientando que “o Comitê não pode ser atacado de forma nenhuma. São pessoas abnegadas, preocupadas com a saúde da cidade, pessoas de bem. Se a recomendação científica não deve ser seguida cabe ao administrador e contrários mostrarem dados técnicos. Pela imprensa temos visto que onde houve lockdown e vacinação a vida está voltando ao normal. No Brasil nós continuamos patinando, mas no Estado de São Paulo temos vacinas”.

Da Reportagem