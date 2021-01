Em 1º Projeto, Vereador Propõe Parceria Entre Prefeitura e Liga Para Campeonato

Em primeiro projeto apresentado na Câmara de Catanduva, o vereador Carlos Alexandre, o Gordo (PSDB), propõe uma parceria entre a Prefeitura de Catanduva e a Liga Catanduvense de Futebol para a realização do Campeonato Amador 14 de Abril.

O projeto é autorizativo, ficando a critério do Executivo formalizar ou não na parceria indicada. Além disso, Gordo também insere na proposta a inclusão no Calendário Oficial do Município o evento, que seria realizado sempre no mês de abril, em cada ano, como parte da comemoração ao aniversário de Catanduva (que é comemorado no dia 14 do quarto mês do ano).

O projeto, conforme explica o parlamentar, tem como objetivo mobilizar o poder público e a população para a importância das categorias populares do futebol como componente histórico e cultural, além do fomento ao esporte.

“ O futebol amador envolve famílias, amigos e comunidades inteiras. A modalidade revela talentos, descobre valores e exerce um importante papel de integração social, de confraternização e de aproximação dos excluídos. Também significa, muitas vezes, a única fonte de lazer para a maioria das vilas, bairros, zonas rurais e até cidades inteiras. Além disto, como toda modalidade esportiva, auxilia na promoção da saúde do corpo e da mente”. Apesar do projeto ter sido protocolado agora em janeiro, a proposta deve ser analisada apenas em fevereiro, quando a Câmara de Catanduva retorna a realização de sessões ordinárias. Em dezembro e janeiro é realizado o recesso parlamentar.

Karla Konda

Editora Chefe