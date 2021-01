Em 1º Dia, Presidente da Câmara Faz Reuniões e Pede Balancetes

O novo presidente do Legislativo catanduvense, Gleison Begalli (PDT), fez reuniões e pediu balancetes para se inteirar sobre o andamento da Câmara de Catanduva.

No primeiro dia útil de mandato, os vereadores conheceram seus gabinetes, os funcionários da Casa de Leis, setores e outros. “Estivemos reunidos, boa parte dos vereadores, conhecendo as instalações da casa, conhecendo os funcionários, pedi uma relação bastante grande de documentos, relatório do Tribunal de Contas, relação dos fornecedores, enfim, estamos tomando pé de toda a situação, para podermos de fato se inteirar da realidade da Câmara”, disse Begalli.

O presidente afirmou ainda que participou de reuniões durante o dia. “ Sai também para fazer algumas reuniões, nós estamos, por força de uma determinação judicial, sem corpo jurídico na Casa, então fui ter pareceres, para tomar sempre as melhores decisões, à frente dessa Casa de Leis”, completou.

Begalli ressaltou sobre a composição da Câmara para o mandato de 2021 a 2024. “Esse grupo renovado tem bastante vontade de aprender com muita humildade, são os ingredientes perfeitos para que essa gestão marque história”.

Eleição para presidência

A eleição para a presidência do Legislativo foi realizada no dia 1º de janeiro. Gleison Begalli teve sete votos e garantiu a cadeira de Chefe. Cesár Patrick foi eleito o vice-presidente, Ivania Soldati, que comandou a primeira sessão ordinária como vereadora mais votada, se tornou a primeira secretária e Luis Pereira, segundo secretário.

