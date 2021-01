Em 1º Decreto, Prefeito Prorroga Suspensão de Prazos Para Pagamentos de Tributos

Em primeiro decreto do ano, o prefeito padre Osvaldo de Oliveira Rosa prorrogou a suspensão de prazos para o pagamento de tributos e outros serviços municipais. O Chefe do Executivo segue decretos anteriores da então prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes que tratam sobre o enfrentamento da pandemia de Covid-19 como medidas emergenciais e temporárias, desde que a quarentena foi instalada. No decreto assinado pelo novo prefeito, os prazos são suspensos até o dia 29 de janeiro. Com isso, os pagamentos a serem realizados pelos contribuintes até nesse período, não terão juros ou multas.

Dentre os serviços que podem ser incluídos nessa medida que vem sendo adotada desde abril deste ano.

“Considerando ainda a necessidade de adoção de medidas que possam mitigar as consequências econômicas da pandemia de COVID-19, nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Decreta: Art. 1º Fica prorrogada até dia 29 de janeiro de 2.021 a suspensão dos prazos regularmente legais previstos nos Decretos nº. 7771/2020, 7787/2020 e 7803/2020”, consta no documento.

O decreto foi publicado ontem em edição do Diário Oficial do Município.

Karla Konda

Editora Chefe