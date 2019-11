Em 10 Meses, Balança Comercial De Catanduva Tem Superávit De US$ 145 Milhões

O superávit da balança comercial de Catanduva chegou a 145 milhões de dólares no acumulado de janeiro a outubro de 2019. O resultado foi puxado principalmente pelas exportações, que tiveram alta de 5,89% no comparativo dos dois últimos anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Com cada vez mais países recorrendo a produtos locais, Catanduva conquistou a 52ª posição no ranking dos maiores exportadores do Estado de São Paulo. No total, a cidade tem 25 empresas que destinam produtos para o exterior. Já as importações tiveram queda de 31% no comparativo com 2018, somando US$ 5,85 milhões.

O açúcar concentra 38% das exportações de Catanduva, enquanto que os extratos e essências de café têm participação de 32%. Óleo de amendoim aparece em terceiro, com 13%, e o sumo de frutas em quarto, com 8,2% das exportações. A China foi o principal destino, concentrando 16% da participação, seguida da Itália, com 11%. Nigéria e Arábia Saudita ficaram com 7% do total de produtos exportados.

Quando o assunto é importação, o leite tem a maior solicitação, com 23% do total. Na sequência aparecem os fios e cabos (9,6%). As bombas e válvulas ficaram com participação de 9,4% e 9,3% respectivamente. Conforme o relatório, esses produtos vieram de países como China (34% do total), Itália (24%) e Alemanha (3,3%).

“Além de nossas exportações terem aumentado, tomando-se por base os valores em dólares, também temos o impacto positivo na economia local pelo aumento no valor da moeda americana. Este ano, comparado com o ano passado, estão circulando R$ 82 milhões a mais de que no mesmo período do ano passado. São, em média, R$ 660 a mais para cada catanduvense”, destaca a secretário de Desenvolvimento, Fábio Rinaldi Manzano.

Se converter em reais o dólar, que está em alta, também resulta em um impacto ainda maior na economia. Para se ter uma ideia, de janeiro a outubro de 2018, foram movimentados R$ 498 milhões. Enquanto isso, no mesmo período deste ano, o valor foi para R$ 580 milhões.

A moeda americana também favorece os municípios com vocação para a exportação, como é o caso de Catanduva.

