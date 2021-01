Eleitor que Não Justificou Ausência às Urnas Tem de Pagar Multa

O eleitor que não justificou ausência às urnas no primeiro turno (Em Catanduva temos apenas um único turno) tem de pagar multa.

O prazo para as justificativas encerrou no último dia 14 de janeiro. Agora, para regularizar a situação eleitoral é preciso pagar multa.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) o primeiro passo para a regularização é confirmar se há débito pendente com a Justiça Eleitoral, o que pode ser feito no site do Tribunal (TRE-SP), na aba “Serviços ao Eleitor”/ “Atendimento Online – Verifique se possui débito com a Justiça Eleitoral – Quitação de multas”.

Então, deve-se emitir a guia de multa e quitar a guia GRU no Banco do Brasil. Após, é necessário aguardar a identificação do pagamento e processamento pela zona eleitoral onde estiver inscrito o eleitor. A partir de então, estará regular quanto ao débito pago.

Caso o eleitor tenha incorrido em três ausências seguidas e injustificadas à eleição, ficará com a inscrição na situação “cancelada” na Justiça Eleitoral. Nesse caso, além de quitar as multas devidas, o cidadão deverá requerer a operação de revisão ou transferência de domicílio, se for o caso, para regularizar a sua situação. Outras informações podem ser obtidas diretamente com a zona eleitoral.

Karla Konda

Editora Chefe