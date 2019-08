Eleitor com mais de 70 Anos que Quiser Votar Precisa Cadastrar Biometria

Os eleitores com mais de 70 anos de todo o país e que residem em cidades onde a biometria é obrigatória precisam realizar o cadastro biométrico se quiserem votar em 2020. A informação é do Tribunal Superior Eleitoral.

Dados estatísticos mensais do TSE mostram que Catanduva até junho, tinha 7580 eleitores acima dos 70 anos.

Como o voto para ele é facultativo, a inaptidão para o exercício do voto é a restrição decorrente do cancelamento do título, caso opte por não realizar o cadastramento biométrico.

A biometria é obrigatória em 479 municípios paulistas, atingindo quase 11.950.000 eleitores. O objetivo do procedimento é reforçar a segurança na identificação do eleitor no momento do voto e atualizar, ainda, o cadastro da Justiça Eleitoral, excluindo os eleitores que não comprovarem vínculo com o respectivo município.

Para cadastrar as digitais, o eleitor deve ir ao seu cartório eleitoral ou em postos do Poupatempo com serviços eleitorais levando consigo documento oficial de identificação, comprovante de residência recente e título de eleitor, se tiver.

Da Reportagem Local