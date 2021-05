Eleita Para Conselho Dos Direitos da Mulher Professora de Psicologia do Imes

A professora do curso de Psicologia do Imes Catanduva Cibeli Paganelli de Freitas, ao lado de Bianca Alfieri, Júlia Lavrador, Laila Favato e Letícia Nunes, foi eleita em primeiro lugar como representantes no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Catanduva (CMDM), ocorrido no dia 29/04.

A eleição foi via plataforma digital “Facilita, Mana!”, que é uma ferramenta que busca integrar diversos tipos de informação útil para que as mulheres possam ter um melhor senso crítico perante a sociedade, que saibam lutar pelos seus direitos e buscar padrões emocionais mais saudáveis, e assim trazer uma vida melhor.

“Além disso, somos uma equipe de ajuda a mulheres em condição de pobreza que sofrem violência doméstica, por meio de auxílio jurídico, psicológico e outros meios possíveis, de forma gratuita”, comentou Cibeli.

CMDM – O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é um órgão de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, com a finalidade de formular diretrizes, programas e políticas públicas relacionadas com a promoção da melhoria das condições de vida das mulheres e a eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra as mesmas, de modo a assegurar-lhes plena participação e igualdade nos planos políticos, econômicos, social, cultural e jurídico desenvolvidas no Município, de natureza permanente. O órgão está vinculado à Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher.

Ariane Pio

Da Reportagem Local