“Elas Na Política” Está Com Inscrições Abertas Até o Dia 26 Deste Mês

O evento “Elas na Politica” está com inscrições abertas e será realizado no dia 26 de novembro em Brasília pelo Conselho Federal da OAB, Comissão Nacional da Mulher Advogada e Comissão Especial de estudo da Reforma Politica com o objetivo de incentivar as mulheres na politica brasileira.

Segundo a organização do evento, por muito tempo, às mulheres foi reservado o privado e aos homens o público. Hoje, contudo, o Brasil tem avançado na discussão sobre questões de gênero e isso se reflete, inegavelmente, por exemplo, na busca pela participação e ocupação das mulheres na política, sobretudo para que se garanta a premissa de que não há democracia sem representatividade.

A participação efetiva das mulheres na política, ao mesmo tempo em que é uma forma de garantia da própria igualdade de gênero, também se constitui em um alicerce sobre o qual podemos almejar transformações mais profundas nas estruturas da nossa sociedade. As mulheres participando efetivamente e não apenas simbolicamente dos processos de elaboração de leis, da tomada de decisões políticas e da definição de políticas públicas é condição sine qua non para a superação da desigualdade de gênero e toda violência visível e invisível que dela decorre.

O evento dará certificados aos participantes que assistirem ao evento na modalidade “Presencial” que se credenciarem no local do evento perfazendo um total de oito horas para efeito de complementação das horas curriculares exigidas nos cursos de direito. Há também a possibilidade de participação em modo a distância, mas sem direito a certificados. Podem participar advogados, estudantes e outros profissionais.

O local do evento é Saus Quadra 5 – Bloco M – Lote 1 – Asa Sul – Plenário e Salão Nobre do Edifício Sede do CFOAB – 3º e 7º andar, em Brasília. As inscrições podem ser feitas pelo limk do site: https://centraleventos.oab.org.br/event/201/elas-na-politica.

Ariane Pio

Da Reportagem Local