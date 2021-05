Educação Distribui 4.600 Cestas Básicas Para Alunos da Rede Municipal

A Secretaria de Educação está entregando as 4.600 cestas básicas para as famílias dos alunos matriculados nas escolas municipais. No mês passado, foram entregues 4.236 cestas.

A montagem das cestas é feita na Cozinha Piloto, com um ritmo semelhante ao industrial. Por conta da pandemia, os funcionários trabalham por revezamento e não escondem a alegria em saber que esses alimentos vão sustentar o desenvolvimento das crianças.

Arroz, feijão, óleo, leite, bolacha, sal e açúcar estão entre os alimentos que são preparados pelas equipes. Com os kits prontos, teve início a distribuição nas escolas. O fornecimento dos kits é uma medida emergencial em substituição à merenda escolar, enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas por conta da pandemia de coronavírus. Eles são um complemento nutricional e atendem exclusivamente a cada aluno cadastrado.

Para evitar aglomeração, a equipe escolar entra em contato com os pais ou responsáveis informando o horário para a retirada das cestas. De forma gradativa é realizada de forma segura para as famílias começaram a receber as cestas.

Informações sobre o auxílio às famílias de aluno na rede municipal podem ser repassadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Basta o munícipe procurar a unidade mais próxima da residência onde mora. O contato pode ser feito também por telefone.

Ariane Pio

Da Reportagem Local