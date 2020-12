Educação Define Dia e Horários das Provas Para Processo Seletivo

A Secretaria Municipal de Educação definiu o dia, locais e horários para as provas do processo seletivo que contratará em caráter temporário berçaristas, recreacionistas e professores I e II.As avaliações serão aplicadas no dia 10 de janeiro, domingo, tanto no período da manhã quando no vespertino.

O edital com todos os locais de provas foi publicado ontem no Diário Oficial do Município.

Para o cargo de berçarista – as provas serão realizadas no Imes Catanduva, nos dois blocos, a partir das 8 horas.

Para professor II e professor de educação especial, os locais definidos foram as escolas Professora Graciema Ramos da Silva, no Solo Sagrado e Professor Santos Aguiar no Jardim Amendola. Provas também serão aplicadas pela manhã.

Para candidatos às vagas de professor I e recreacionista, as provas serão realizadas no Imes Catanduva e na escola Professora Graciema Ramos da Silva, a partir das 13 horas.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência mínima de 30 minutos. Aquele que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para fechamento dos portões será automaticamente excluído do processo, seja qual for o motivo alegado para seu atraso. “Não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso do candidato no local da prova após o horário estabelecido para fechamento dos portões”.

Para a realização da prova é necessário levar documento original. “No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário específico, portanto, recomenda-se que o candidato esteja portando o comprovante de pagamento do boleto bancário”.

Karla Konda

Editora Chefe