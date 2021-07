ECONOMIA: Balança Comercial de Catanduva movimenta 92,4 milhões de dólares no primeiro semestre  

Resultado do período apresentou queda de 12,2% no comparativo com mesmo período de 2020

Catanduva registrou expressiva participação na Balança Comercial Brasileira no primeiro semestre de 2021, apesar dos reflexos da pandemia do coronavírus. Dados do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontam que o município movimentou US$ 92,4 milhões entre exportações e importações.

O resultado do período apresentou queda de 12,2% no comparativo com janeiro a junho de 2020. O destaque positivo deste ano foi para as exportações, que renderam US$ 97 milhões em produtos da cidade, que ganharam o mercado exterior.

Com a performance, Catanduva ocupa o 53º lugar no ranking dos municípios paulistas que mais exportam.

Na lista de itens adquiridos no cenário mundial estão os açúcares de cana, com 37% da participação ativa, seguidos dos extratos, essências e concentrados de café (31%) e óleo de amendoim (28%). Entre os países parceiros estão a China (25%), Itália (15%), Japão (12%) e Argélia (9,3%).

Já as importações, movimentaram US$ 4,5 milhões. Entre os principais países que forneceram matéria-prima para a cidade estão a Itália (35%), China (24%), Paraguai (23%) e Argentina (6,7%). Os produtos mais procurados pelas empresas locais foram leite e nata (30%), torneiras e válvulas (16%) e bombas para líquidos (14%).