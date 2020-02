“É Cedo Para Falar Em Candidato, Mas Estamos Trabalhando Para Isso”, diz Coronel

Acompanhando o senador Major Olímpio, o deputado federal Coronel Tadeu também visitou a redação do Jornal O Regional, VOX FM e Band FM. Falou sobre a reestruturação do PSL em nível nacional e estadual e comentou sobre possível participação do partido com candidato à prefeito em Catanduva. “É cedo para falar em candidato, mas estamos trabalhando para isso. Para sabermos se temos um candidato ou se devemos apoiar alguém em condições e afinado com o nosso discurso”, disse em entrevista.

Coronel Tadeu foi questionado sobre o grande número de votos obtidos pelos candidatos do PSL em Catanduva – no que chamamos de “onda Bolsonaro – e como analisa a situação agora com a saída do presidente e a busca pela abertura de uma nova sigla, o Aliança. “O PSL é ium dos maiores partidos no Brasil hoje e posso dizer que é o único de direita. Um partido conservador. Estamos agora montando os diretórios municipais e tentando montas as chapas para apresentar bons candidatos, que venham para fazer a diferença e que tenham a mesma postura que tivemos na eleição de 2018”, afirmou.

“Nós viemos para tirar essa política suja, velha que impera também nos municípios. E isso o povo também não quer mais. Renovar agora esses políticos que atuam na área municipal. O PSL vai entrar com o pé lá embaixo do acelerador, tentando fazer o melhor possível, porque tivemos alguns problemas no ano passado, a questão da saída do presidente, mas é um momento de renovação, de construção de um trabalho e um dos compromissos aqui será justamente com os nossos correligionários do PSL”, complementou.

Coronel Tadeu também esteve presente na cidade para um evento no hospital Mahatma Gandhi. “Eu vou conhecer o hospital que eu ainda não conheço e todos nós deputados temos emendas que são em torno de R$ 16 milhões e quase a totalidade foi para a área da saúde, no meu caso. E as demais para área de assistência social. Quero conhecer o hospital para justamente conhecer esse trabalho e investir”.

Karla Konda

Editora Chefe