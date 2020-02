Duplicação da Ponte da Rua 24 de Fevereiro Recebe Pavimentação

A nova ponte da rua 24 de fevereiro recebeu pavimentação na manhã de ontem. Segundo informações da prefeitura este é praticamente o fim das obras no local que deve ter o trânsito liberado.

A expectativa era de liberação da via ainda ontem, mas até o fechamento da edição não obtivemos a confirmação de trabalhos concluídos.

Na semana passada, a duplicação da ponte seguia na última etapa do processo que era o nivelamento do pavimento.

A nova ponte está inserida no projeto de canalização do Rio São Domingos e a reurbanização do trecho entre as ruas Ceará e São Paulo. Toda a obra está prevista para ser concluída até final de fevereiro.

Além de revitalizar e reurbanizar todo o trecho da avenida São Domingos, a obra visa reduzir, segundo a administração, os riscos de transbordamento do ribeirão, à medida que a estrutura em concreto facilita o fluxo das águas.

“Na atual fase, a empresa contratada realiza o acabamento nas paredes em concreto, que estão na parte lateral do rio, além de incluir o talude, a grama e preparo para a liberação da ponte. Guias e sarjetas, além do recape asfáltico fazem parte da obra”, comentava na semana passada o secretário de Obras.

O investimento na avenida São Domingos ainda prevê ciclovia, gradis para proteção às margens do rio, jardinagem, iluminação e mobiliário urbano. Nestes itens licitações foram abertas e em algumas delas, propostas já foram apresentadas.

A canalização do rio São Domingos compõe o projeto “Corredores Verdes do Vale do Rio São Domingos de Catanduva”, desenvolvido durante a gestão anterior do prefeito Afonso Macchione Neto e que foi vencedor da categoria paisagismo na Premiação IAB-SP, no 46º Congresso Internacional de Paisagismo, em 2008.

Karla Konda

Editora Chefe