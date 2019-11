Dragagem do Rio São Domingos é Feita Agora no Bairro Theodoro Rosa Filho

A Prefeitura de Catanduva avança no trabalho de dragagem e limpeza do rio São Domingos. Na atual etapa, equipe da Secretaria de Obras e Serviços concentra os serviços no bairro Theodoro Rosa Filho. Nesta terça-feira, dia 12, as máquinas iniciaram a retirada de areia a partir do acesso à rodovia Comendador Pedro Monteleone. O trabalho é fundamental para prevenir enchentes.

O secretário de Obras e Serviços, Marcos Queiroz Coelho, explica que a limpeza faz parte do trabalho de prevenção. “A dragagem ajuda no escoamento, já que a areia e vegetação que se formam no encosto do rio acabam segurando a água. A limpeza atua no combate às enchentes”, destaca Coelho.

Para realizar o serviço, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura fez a solicitação de licença para atuação de maquinário nos trechos do rio em que há possibilidade de alagamentos. A partir da autorização emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), tem início a dragagem.

Os trabalhos de limpeza são realizados anualmente desde 2017. Este ano, o serviço começou pela rua Amazonas, na região central da cidade. Máquinas atuaram na abertura das margens, para garantir maior vazão da água, com a regularização, desassoreamento e retificação do leito do rio. Outra medida que tem o objetivo de prevenir enchentes é a canalização do São Domingos, que está em andamento.

Da Reportagem Local