Dória Veta Proposta de Beth Sahão Para que DDMs Fiquem Abertas 24 Horas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) vetou projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria da deputada estadual Beth Sahão e que trata sobre o atendimento nas Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) ser 24 horas.

A parlamentar também defendia que os órgãos ficassem abertos aos fins de semana, de modo a que pudessem oferecer um atendimento especializado às mulheres que necessitam de auxílio. De acordo com a deputada, a violência de gênero é uma questão que envolve uma série de especificidades, as quais somente as DDMs estão preparadas para atender. “Sabemos que o horário noturno e também aos sábados e domingos são períodos em que se verificam várias ocorrências de agressões domésticas e mesmo violência sexual”, disse quando elaborou a proposta em 2017.

“Sei que para isso é necessário mais investimentos do poder público na contratação de delegadas e agentes para atuarem nos órgãos especializados, sem contar o equipamento e as condições de trabalho. Infelizmente, o que temos visto nos últimos anos é o descaso em relação às questões de segurança em São Paulo”, completou Beth.

Segundo levantamento realizado pela deputada, em todo o estado, os casos de estupro saltaram de 3.387 em 2006 para 12.886 em 2012. Isso representa uma situação que beira ao caos. De 2010 a 2011, 43,7 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. “Isso representa uma média de 11 mortes ao dia. São Paulo responde por uma parcela expressiva desses índices”, disse.

A lei teve seu autógrafo publicado e assinado por Caue Macris, em 11 de dezembro de 2018. No veto, o governador justificou as despesas com a implantação do sistema 24 horas e a competência ser do Executivo. “Nada obstante os elevados propósitos do legislador, realçados na justificativa que acompanha a proposta, vejo-me compelido em negar a sanção à medida. Verifica-se que ao disciplinar o horário de funcionamento das Delegacias de Defesa da Mulher versa sobre matéria peculiar à organização administrativa”.

Karla Konda

Da Reportagem Local