Divulgada a Lista de Classificados no Programa Emergencial De Desemprego

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, 2.391 inscrições foram contabilizadas no PED. Desse total, 250 inscritos serão chamados para atuação em vários setores da Prefeitura. Como parte do trâmite, os selecionados são chamados para apresentar documentos. Agora a prefeitura divulgou a lista em seu site.

Na lista, o bolsista tem acesso a pontuação e classificação, de acordo com a Lei nº 6.119. Até o momento, 200 bolsistas foram contemplados com o programa e já estão trabalhando. Ainda serão chamados 50 pessoas para trabalharem quatro horas diárias.

As primeiras pessoas designadas no inicio da seleção foram para atuar na EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) e receberam instruções para integrar as atividades.

O PED disponibilizou 250 bolsas-auxílio para pessoas que estejam desempregadas a mais de um ano. O programa tem critérios para inscrição. Dentre eles: – o candidato deve residir em Catanduva; possuir renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos; não receber benefício do INSS; possuir Cadastro Único para programas atualizado; estar desempregado por pelo menos um ano.

O PED oferece bolsa-auxílio, no valor de um salário mínimo, para 8 horas de trabalho ao dia.

Já quem entrar na escola a cumprir jornada de trabalho de 4 horas, o valor do auxílio é de meio salário mínimo.

Para as pessoas interessadas o link para acesso a lista de classificação: http://www.catanduva.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/ped_classificacao_com_pontuacao.pdf.

Ariane Pio

Da Reportagem Local