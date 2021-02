Divulgação de Lista de Pessoas Imunizadas Contra Covid é Tema de Projeto de Taise Braz

A divulgação de lista das pessoas imunizadas contra a Covid-19 é tema de projeto de lei protocolado pela vereadora Taise Braz (PT).

A proposta visa à apresentação dos vacinados no Portal da Prefeitura de Catanduva.

Conforme o projeto, o objetivo é dar transparência sobre a execução do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19 e do Plano Estadual de Imunização, com atualização diária. “Em um contexto de anseio sobre a vacinação, a transparência pode prevenir, no município, que aconteçam casos de corrupção dos planos de imunização”, destacou Taise.

Disse também que a publicação desta lista tem amparo legal na decisão da Justiça Federal, que determina que o município de Manaus informe diariamente os dados de todas as pessoas vacinadas.

“A decisão pode ser encontrada na ação que tramita na 1ª Vara Federal do Amazonas”, observa.

Taise informa também que a publicação dos munícipes vacinados não irá criar custos financeiros para o município. A parlamentar elencou a forma que a lista deve ser publicada. Por gênero, local onde foi feita a imunização (bairro e UBS), profissão exercida pela pessoa vacinada, idade, lote de vacina e se faz parte do grupo de risco.

O projeto de lei vai ser lido na próxima sessão. Taise busca ainda que o projeto siga o rito de urgência e para isso deve contar com um requerimento solicitando tal medida para que a propositura vá à votação na próxima sessão ordinária, que será na terça-feira (9/02).

Karla Konda

Editora Chefe